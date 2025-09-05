"Це буде точно в тисячах": Зеленський про іноземний контингент в Україні

В рамках гарантій безпеки іноземні країни готові будуть відправити в Україну тисячі своїх військових. Окрім цього, обговорюється питання захисту повітряного та морського простору.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео брифінгу з президентом Євроради Антоніу Коштою.
За його словами, поки зарано говорити про деталі щодо гарантій безпеки, однак план вже є.
"Питання буде йти координацією країн по захисту неба. І це йде вже нам з розумінням в кількості. В кількості літаків, в кількості команд. І також координація на морі, і також ми розуміємо які країни і що готові запровадити", - заявив Зеленський.
Президент також сказав про іноземних військових на території України і, як відомо, наразі це питання обговорюється з іншими країнами.
"А також це питання, про яке ви сказали, що є інформація, що розгортання 10 тисяч (іноземного контингенту в Україні). Я не буду говорити про кількість, але важливо, що ми все це обговорюємо. Так, це буде точно не в одиницях, а в тисячах. І це факт, але про це ще трішечки зарано говорити", - додав глава держави.
Нагадаємо, що 4 вересня в Парижі представники європейських країн зібрались на обговорення гарантії безпеки для України. До Єлисейського палацу прибули представники понад 30 держав.
За інформацією ЗМІ, нібито відомо про 30 тисяч іноземних військових, які будуть відправлені в Україну в рамках гарантій безпеки. Деякі країни ще не визначилися у цьому питанні.
Водночас більшість держав надали конкретику щодо гарантій безпеки. Однак поки що тільки 10 країн погодилися на відправлення військ в Україну.
Наразі відомо, що готові піти на розміщення військових в Україні - Велика Британія, Франція, Швеція, Данія, Норвегія, країни Балтії, Нідерланди та Австралія.
Щодо внеску США в безпекові гарантії, про це стане відомо за кілька тижнів, про що повідомив президент Франції Емануель Макрон. Однак поки відомо, що Вашингтон готовий надати захист українського неба, однак своїх військових США відправляти в Україну не збираються.