"Это будет точно в тысячах": Зеленский об иностранном контингенте в Украине

В рамках гарантий безопасности иностранные страны готовы будут отправить в Украину тысячи своих военных. Кроме этого, обсуждается вопрос защиты воздушного и морского пространства.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео брифинга с президентом Евросовета Антониу Коштой.
По его словам, пока рано говорить о деталях относительно гарантий безопасности, однако план уже есть.
"Вопрос будет идти координацией стран по защите неба. И это идет уже нам с пониманием в количестве. В количестве самолетов, в количестве команд. И также координация на море, и также мы понимаем какие страны и что готовы ввести", - заявил Зеленский.
Президент также сказал об иностранных военных на территории Украины и, как известно, сейчас этот вопрос обсуждается с другими странами.
"А также этот вопрос, о котором вы сказали, что есть информация, что развертывание 10 тысяч (иностранного контингента в Украине). Я не буду говорить о количестве, но важно, что мы все это обсуждаем. Да, это будет точно не в единицах, а в тысячах. И это факт, но об этом еще немного рано говорить", - добавил глава государства.
Напомним, что 4 сентября в Париже представители европейских стран собрались на обсуждение гарантии безопасности для Украины. В Елисейский дворец прибыли представители более 30 государств.
По информации СМИ, пока якобы известно о 30 тысячах иностранных военных, которые будут отправлены в Украину в рамках гарантий безопасности. Некоторые страны еще не определились в этом вопросе.
В то же время большинство государств предоставили конкретику относительно гарантий безопасности. Однако пока только 10 стран согласились на отправку войск в Украину.
Известно, что готовы пойти на размещение военных в Украине - Великобритания, Франция, Швеция, Дания, Норвегия, страны Балтии, Нидерланды и Австралия.
Относительно вклада США в гарантии безопасности, об этом станет известно через несколько недель, о чем сообщил президент Франции Эмануэль Макрон. Однако пока известно, что Вашингтон готов предоставить защиту украинского неба, однако своих военных США отправлять в Украину не собираются.