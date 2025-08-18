Це бравада, що Росія зможе воювати ще роками, - Сирський

"Я думаю, це бравада", - сказав Сирський, коментуючи заяви росіян про те, чи можуть росіяни воювати ще три, п'ять, десять років.

За його словами, навіть у випадку замороження конфлікту чи укладення мирної угоди Україна повинна постійно дбати про розвиток власних оборонних можливостей.

"Я вірю у мудрість та професійність наших дипломатів. Та незважаючи на всі майбутні гарантії, на переговорний процес, ми повинні постійно готуватися до війни, до її продовження росією або розв'язання нею нової", - сказав Сирський.

Він зазначив, що треба повинні постійно дбати про підвищення боєздатності армії, враховувати досвід війни та робити висновки після детального аналізу, створюючи найсучаснішу, найпотужнішу, високотехнологічну армію.

"Я думаю, що ворог зможе відновитись дуже швидко. Тобто наша країна не має забути уроки цієї війни. Потрібно бути готовим до того, що війна може продовжитись у будь-який час. Тому що загроза залишиться. Тому що ворог не відмовляється від своїх намірів захопити всю Україну", - підсумував Сирський.

Зазначимо, що "бравада" означає показну сміливість, удавану впевненість чи хоробрість, яка насправді не підкріплена реальними силами або можливостями. Часто це своєрідна демонстрація "для публіки", щоб створити враження сили чи незламності, навіть якщо ситуація зовсім інша.

Нагадаємо, що під час одного з раундів перемовин України та РФ представники російської делегації заявили, що Москва буцімто "готова воювати хоч і вічно". Такі слова Кремль використовує для залякування та створення ілюзії невичерпних ресурсів.