Это бравада, что Россия сможет воевать еще годами, - Сырский

"Я думаю, это бравада", - сказал Сырский, комментируя заявления россиян о том, могут ли россияне воевать еще три, пять, десять лет.

По его словам, даже в случае замораживания конфликта или заключения мирного соглашения Украина должна постоянно заботиться о развитии собственных оборонных возможностей.

"Я верю в мудрость и профессионализм наших дипломатов. Но несмотря на все будущие гарантии, на переговорный процесс, мы должны постоянно готовиться к войне, к ее продолжению Россией или развязыванию ею новой", - сказал Сырский.

Он отметил, что надо должны постоянно заботиться о повышении боеспособности армии, учитывать опыт войны и делать выводы после детального анализа, создавая современную, мощную, высокотехнологичную армию.

"Я думаю, что враг сможет восстановиться очень быстро. То есть наша страна не должна забыть уроки этой войны. Нужно быть готовым к тому, что война может продолжиться в любое время. Потому что угроза останется. Потому что враг не отказывается от своих намерений захватить всю Украину", - подытожил Сырский.

Отметим, что "бравада" означает показную смелость, мнимую уверенность или храбрость, которая на самом деле не подкреплена реальными силами или возможностями. Часто это своеобразная демонстрация "для публики", чтобы создать впечатление силы или несокрушимости, даже если ситуация совсем другая.

Напомним, что во время одного из раундов переговоров Украины и РФ представители российской делегации заявили, что Москва якобы "готова воевать хоть и вечно". Такие слова Кремль использует для запугивания и создания иллюзии неисчерпаемых ресурсов.