Скільки часу треба РФ для окупації Донбасу і півдня України: оцінка британської розвідки

П'ятниця 15 серпня 2025 23:49
UA EN RU
Скільки часу треба РФ для окупації Донбасу і півдня України: оцінка британської розвідки
Автор: Наталія Кава

Російській Федерації потрібно чотири роки для того, щоб повністю захопити чотири області України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

"З огляду на темпи поступового просування Росії на полі бою 2025 року, для того, щоб захопити 100% території чотирьох українських областей, російським силам знадобилося б приблизно ще 4,4 року", - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, якщо війна триватиме ще понад 4 роки з теперішнім рівнем втрат, Росія отримає близько 1,93 млн нових убитих і поранених. Це додатково до вже приблизно 1,06 млн від 2022 року, серед яких близько 250 тисяч убитих або зниклих безвісти.

Війна в у Україні

Раніше стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін запропонував президенту США Дональду Трампу припинити ведення бойових дій в Україні. Однак Кремль висунув умову - українські війська повинні віддати Росії усі території Донбасу, які контролюють.

Президент Володимир Зеленський у відповідь заявив, що українська армія не вийде з Донбасу, оскільки поступки росіянам без гарантій безпеки призведуть тільки до швидкого початку третьої війни.

Варто зазначити, що американський Інститут вивчення війни пояснив, чому не можна віддавати Путіну решту Донбасу.

