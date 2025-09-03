"Це братський обов'язок": Кім Чен Ин пообіцяв Путіну допомогу у війні проти України

Північна Корея підтвердила готовність надавати військову підтримку Росії, якщо виникне така потреба.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви диктаторів Росії Володимира Путіна та Північної Кореї Кім Чен Ина.
Під час зустрічі диктатори обговорювали участь північнокорейських військових у бойових діях в Курській області, а також питання подальшої співпраці в умовах збройного конфлікту.
Путін зазначив, що військові КНДР брали участь у "визволенні" Курської області з ініціативи Кім Чен Ина.
Тим часом північнокорейський диктатор зауважив, що якщо Пхеньян може чимось допомогти Росії, то обов'язково це зробить.
"Це братський обов'язок", - заявив Кім Чен Ин.
Нагадаємо, що Сили оборони України розпочали операцію в Курській області ще на початку серпня 2024 року. Тоді українським військам вдалося зайняти близько сотні населених пунктів. В результаті боїв частину території було втрачено.
Українське командування неодноразово пояснювало, що Курська операція була превентивним кроком, щоб запобігти наступу РФ на півночі України.
Минулої осені росіяни залучили війська Північної Кореї до бойових дій у Курській області.
Пізніше українським захисникам навіть вдалося взяти в полон перших солдат КНДР, їх доставили в Київ для проведення слідчих дій.
Зауважимо, що на початку цього року The New York Times опублікував інформацію згідно з якою, війська Північної Кореї вивели з лінії фронту у Курській області через значні втрати.
Крім того, РБК-Україна показувало дані розвідки Сеулу, де зазначалось, скільки військових КНДР загинуло в Курській області.