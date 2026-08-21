"Це божевілля": у Пентагоні з'явився новий сірий кардинал

Дружина глави Міноборони США Піта Гегсета - Дженніфер - стала його найвпливовішою радницею в американському оборонному відомстві. Ба більше, вона має вплив на велику кількість процесів у Пентагоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Багато років поспіль Дженніфер була продюсеркою свого чоловіка на Fox News, поки він будував кар'єру на телебаченні.

"Зараз, через сім років після укладення їхнього шлюбу, вона є його найвпливовішою радницею та фактичною продюсеркою в Пентагоні. Дженніфер готувала його до виступів, була присутня на його зустрічах із журналістами, брала інтерв'ю у потенційних членів його штабу та обговорювала ідеї для відео Міністерства оборони, в яких він - а іноді й вона - з'являється", - пише видання.

Ба більше, у серпні 2026 року дружина Гегсета обійняла нову посаду - стала очільницею Комісії президента США у справах військовослужбовців.

За словами журналістів, йдеться про неоплачувану роботу, у межах якої вона займатиметься покращенням життя родин військових.

ЗМІ звертає увагу на те, що Дженніфер Гегсет стояла позаду президента Дональда Трампа в Овальному кабінеті, коли він оголошував про цю ініціативу.

Що також цікаво, у 2025 році вона брала участь у дуже делікатній зустрічі зі своїм чоловіком та високопосадовцями британського оборонного відомства після того, як Сполучені Штати тимчасово припинили обмін військовою розвідувальною інформацією з Україною.

"Британці говорили загальними словами, сказав чиновник, бо присутність пані Гегсет викликала у них занепокоєння. Пізніше вони провели невелику зустріч без неї, щоб обговорити деталі", - повідомляє NYT.

Згідно з даними ЗМІ, участь Дженніфер Гегсет у функціонуванні Міноборони США настільки незвичайна, що вже викликала питання щодо лідерства глави міністерства у власному відомстві.

"Це божевілля, що міністр оборони залучає свою дружину до виконання своїх делікатних службових обов'язків, зокрема до розголошення деталей майбутньої військової операції, і не стикається з жодними наслідками", - обурився Джон Улліот, який залишив посаду головного речника Пентагону після трьох місяців роботи під керівництвом Гегсета.