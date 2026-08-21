"Это безумие": в Пентагоне появился новый серый кардинал

Жена главы Минобороны США Пита Хегсета - Дженнифер - стала его самой влиятельной советницей в американском оборонном ведомстве. Более того, она оказывает влияние на большое количество процессов в Пентагоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Много лет подряд Дженнифер была продюсером своего мужа на Fox News, пока он строил карьеру на телевидении.

"Сейчас, спустя семь лет после заключения их брака, она является его самой влиятельной советницей и фактическим продюсером в Пентагоне. Дженнифер готовила его к выступлениям, присутствовала на его встречах с журналистами, брала интервью у потенциальных членов его штаба и обсуждала идеи для видео Министерства обороны," - пишет издание.

Более того, в августе 2026 года жена Хегсета заняла новую должность - стала главой Комиссии президента США по делам военнослужащих.

По словам журналистов, речь идет о неоплачиваемой работе, в рамках которой она будет заниматься улучшением жизни семей военных.

СМИ обращает внимание на то, что Дженнифер Хегсет стояла позади президента Дональда Трампа в Овальном кабинете, когда он объявлял об этой инициативе.

Что также интересно, в 2025 году она принимала участие в очень щекотливой встрече со своим мужем и чиновниками британского оборонного ведомства после того, как Соединенные Штаты временно прекратили обмен военной разведывательной информацией с Украиной.

"Британцы говорили общими словами, сказал чиновник, потому что присутствие госпожи Хегсет вызвало у них беспокойство. Позже они провели небольшую встречу без нее, чтобы обсудить детали", - сообщает NYT.

Согласно данным СМИ, участие Дженнифер Хегсет в функционировании Минобороны США настолько необычно, что уже вызвало вопрос о лидерстве главы министерства в собственном ведомстве.

"Это безумие, что министр обороны привлекает свою жену к выполнению своих деликатных служебных обязанностей, в частности к разглашению деталей предстоящей военной операции, и не сталкивается ни с какими последствиями", - возмутился Джон Уллиот, который оставил пост главного спикера Пентагона после трех месяцев работы под руководством Хегсета.