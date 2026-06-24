Гегсет змушує піти у відставку топгенерала США, який відповідав за допомогу Україні, - FT
Високопоставлений американський генерал Крістофер Донагʼю, який очолює сухопутні війська США в Європі та Африці та відігравав важливу роль у підтримці України, достроково залишає службу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Видання зазначає, що це рішення ухвалене в межах масштабної кадрової чистки, яку проводить міністр оборони США Піт Гегсет.
Донаг'ю змушують піти у відставку лише через два місяці після того, як Гегсет звільнив генерала Ренді Джорджа з посади начальника штабу армії, що викликало обурення серед офіцерів у Пентагоні.
Очікується, що Донаг'ю оголосить про свою відставку найближчим часом, а офіційно завершить військову службу в липні.
Донагʼю є чотиризірковим генералом і ветераном численних бойових операцій. Він служив в Іраку, Сирії та інших зонах конфліктів, а також увійшов в історію як останній американський військовий, який залишив Афганістан під час виведення військ США у 2021 році.
Останніми роками генерал відігравав важливу роль у координації американської військової підтримки України у війні проти Росії. Причини його усунення офіційно не називаються.
Водночас Financial Times зазначає, що Гегсет неодноразово критикував дії адміністрації Джо Байдена під час хаотичного виходу американських військ з Афганістану та ініціював перевірку тих подій.
Зазначається, що відставка Донаг'ю викличе чергову хвилю потрясінь в армії США.
Кілька колишніх високопоставлених військових чиновників розповіли FT, що Гегсет створив атмосферу страху, яка поширилася на всі ланки збройних сил аж до найвищого керівництва.
Чистки в Пентагоні
Нагадаємо, ще минулого року стало відомо, що Пентагон скорочує генералів і готує злиття бойових командувань на тлі реформ президента США Дональда Трампа.
Міністр оборони США Піт Гегсет розпорядився скоротити на 20% кількість чотиризіркових офіцерів, продовживши процес оптимізації структури керівного складу в Пентагоні.
У квітні цього року повідомлялося, що глава військово-морських сил США Джон Фелан пішов у відставку. Ймовірно, причиною тому став конфлікт із Пентагоном через його зв'язки з Трампом.