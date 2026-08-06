Між Трампом та Гегсетом виник конфлікт через дефіцит ракет у США, - WP

Президент США Дональд Трамп виявився розчарований і зажадав від глави Пентагону Піта Гегсета пояснень, чому його, ймовірно, ввели в оману щодо гострої нестачі боєприпасів на тлі конфлікту з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

За словами джерел, зустріч відбулася у кулуарах засідання кабінету міністрів у Кемп-Девіді у п'ятницю. Трамп на ній висунув претензії голові Пентагону, оскільки брак боєприпасів загрожує обмежити військові можливості США щодо Ірану.

Гегсет у свою чергу захищався і звинуватив свого заступника Стівена Файнберга у дефіциті та тому, що той не забезпечив повної поінформованості Трампа з цього питання.

За словами багатьох офіційних осіб, цей обмін репліками підкреслив зростаюче розчарування Трампа у своєму міністрі оборони, який був одним із головних прихильників воєнних дій проти Ірану. Причому саме Гегсет переконав президента, що це буде швидка та відносно легка перемога.

Також у липні на слуханнях у Сенаті Гегсет відмовився обговорювати свої поради Трампу і неодноразово покладав провину за будь-які дефіцити на дії адміністрації Байдена щодо армії, а не на операції, які проводилися при Трампі.

Як каже одне з джерел, нестача керованих ракет великої дальності та зенітних ракет-перехоплювачів - це одна з причин, через яку Трамп останніми днями відмовився від завдання додаткових масованих ударів по Ірану.

Крім цього, брак оборонних боєприпасів вплинув не лише на Близький Схід, а й на брак засобів до ППО в Україні, що робить країну вразливою для атак РФ.

"Відсутність ракет-перехоплювачів також змінює підхід США до прийняття рішення про застосування боєприпасів проти загрози, що насувається", - сказав американський чиновник WP.

Видання додало, що хоч США і оголосили про нові угоди про виробництво деяких найважливіших боєприпасів, таких як зенітні ракети Patriot, але процес виробництва цих боєприпасів може займати до двох років. У зв'язку з цим найближчим часом жодного покращення ситуації з дефіцитом не передбачається.