Трамп анонсував "важливу заяву" щодо РФ: експерт оцінив ймовірність нових санкцій

За словами експерта, будь-які санкції проти Росії потрібно розглядати, як бонус до того, що повинна зробити сама Україна. Вірити союзникам в цьому питанні не варто, оскільки як санкції ввели, так їх можуть і зняти.

"Розбомблений термінал з закачки нафти в Балтійському порту - це і є справжні санкції. Роздовбаний термінал з експорту російського газу в Мурманську - оце є справжні санкції. Це повинна зробити Україна. Все інше - це бонус. Буде, не буде... Ми не контролюємо ці процеси", - пояснив Загородній.

Законопроєкт Грема - приємний бонус для України

Загородній вважає, що санкції, які пропонуються у законопроекті Ліндсі Грема, міг би запровадити і сам президент США. Приклади є - це вже було зроблено з Венесуелою. Але якщо законопроєкт все ж ухвалять, це буде дуже добре.

"Якщо його ухвалять, вважайте, що це на наступні сто років. Навіть якщо Росія виведе всі війська, заплатить усі репарації, американці не скасують цей законопроєкт. Тому що тут за гроші йдеться. І це важливий важіль тиску не тільки на Китай, на Індію, але й на Європу", - додав Загородній.

Але, підкреслив експерт, кінцевий варіант все одно залежить від України. Якщо знищити російську інфраструктуру, Росія не зможе нічого експортувати поза залежністю від наявності, або відсутності санкцій.

"Все залежить виключно від виробництва української зброї, ударів по території РФ і терміналах. Щоб вони взагалі не могли нічого експортувати. Якщо вони не зможуть експортувати нафту, то не матиме значення, чи будуть санкції, чи не будуть", - резюмував Загородній.