"Ми були до цього готові": МЗС Швеції про рішення Туреччини щодо членства Фінляндії в НАТО

Швеція була готова до того, що Туреччина ухвалить позитивне рішення щодо ратифікації членства Фінляндії в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Швеції Тобіаса Більстрема, яку приводить Helsingin Sanomat.

"Як ми й припускали, Туреччина прийме заявку Фінляндії, але не Швеції, ми були готові до цього", - йдеться у заяві.

Міністр зауважив, що це був розвиток подій, якого країна не хотіла.

"Це не бажаний результат. І наша військова інтеграція в НАТО продовжується, як і двостороння співпраця з Фінляндією", - додав Більстрем.