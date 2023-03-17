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"Ми були до цього готові": МЗС Швеції про рішення Туреччини щодо членства Фінляндії в НАТО

Фото: міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Швеція була готова до того, що Туреччина ухвалить позитивне рішення щодо ратифікації членства Фінляндії в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Швеції Тобіаса Більстрема, яку приводить Helsingin Sanomat.

"Як ми й припускали, Туреччина прийме заявку Фінляндії, але не Швеції, ми були готові до цього", - йдеться у заяві.

Міністр зауважив, що це був розвиток подій, якого країна не хотіла.

"Це не бажаний результат. І наша військова інтеграція в НАТО продовжується, як і двостороння співпраця з Фінляндією", - додав Більстрем.

Нагадаємо, що сьогодні Туреччина ухвалила рішення почати процес ратифікації в парламенті прийняття Фінляндії в НАТО.

Також Угорщина вирішила проголосувати за членство Фінляндії в НАТО вже 27 березня. Питання ратифікації заявки Швеції на вступ до Альянсу розглядатимуть пізніше.

Раніше в МЗС Туреччини зазначали, що Анкара може розглянути заявку Фінляндії на вступ до НАТО окремо від Швеції.

Після того, як у Швеції на акції протесту курди спалили Коран, Ердоган заявив, що Стокгольму не слід розраховувати на підтримку її членства в НАТО. Пізніше Туреччина пом'якшила позицію щодо вступу Швеції до альянсу.

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