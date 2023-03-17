"Мы были к этому готовы": МИД Швеции о решении Турции по членству Финляндии в НАТО

Швеция была готова к тому, что Турция примет положительное решение о ратификации членства Финляндии в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Швеции Тобиаса Бильстрема, которое приводит Helsingin Sanomat.

"Как мы предполагали, Турция примет заявку Финляндии, но не Швеции, мы были готовы к этому", - говорится в заявлении.

Министр отметил, что это было развитие событий, которых страна не хотела.

"Это не желаемый результат. И наша военная интеграция в НАТО продолжается, как и двустороннее сотрудничество с Финляндией", - добавил Бильстрем.