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Вже не так категорична. Туреччина пом'якшила позицію щодо вступу Швеції до НАТО

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Анкара, Четвер 09 березня 2023 18:52
Вже не так категорична. Туреччина пом'якшила позицію щодо вступу Швеції до НАТО Фото: Ібрагім Калин, офіційний представник президента Туреччини (flickr by World Economic Forum)
Автор: Іван Носальський

Туреччина чекає від Фінляндії та Швеції повного виконання меморандуму для членства в НАТО. Скандинавські країни досягли певного прогресу.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet, про це заявив офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин.

За його словами, деякі кроки, які зробили Швеція та Фінляндія для виконання меморандуму, є задовільними, але весь процес ще не завершено.

Калин додав, що Стокгольм пообіцяв більш ефективно працювати з законом, який є однією з умов схвалення Туреччиною членства Швеції в НАТО.

"Ми продовжуватимемо уважно стежити за кроками, пов'язаними з боротьбою з тероризмом. Ми висловили нашу рішучість. Наші відповідні підрозділи обмінялися докладною інформацією зі своїми колегами. Ми чітко заявили. Ми виступаємо за повне виконання угоди. Ми підтримуємо рішення НАТО про розширення", - наголосив представник президента Туреччини.

Нагадаємо, після того, як у Швеції на акції протесту курди спалили Коран, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що скандинавській країні не варто розраховувати на підтримку її членства в НАТО.

При цьому в турецькому МЗС запевняли, що вони можуть розглянути заявку Фінляндії на членство в Альянсі окремо від шведської.

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