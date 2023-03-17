Туреччина готова провести голосування щодо ратифікації членства Фінляндії в НАТО, - Ердоган

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу" .

"Ми дбаємо про те, щоб Фінляндія продовжувала рішуче підтримувати членство Туреччини в ЄС. НАТО ще більше зміцниться завдяки членству Фінляндії, що, я вважаю, відіграватиме активну роль у підтримці глобальної безпеки і стабільності", - заявив він, додавши, що хотів би, щоб процес ратифікації відбувся до президентських виборів.

При цьому Ердоган додав, що переговори зі Швецією триватимуть.

"Ми продовжимо наші переговори зі Швецією на основі принципів Північноатлантичного союзу і наших підходів до боротьби з тероризмом. Те, як розвиватиметься процес, буде безпосередньо пов'язано з конкретними кроками, які зробить Швеція", - заявив він.

Турецький лідер зазначив, що Анкара надала Стокгольму список зі 120 терористів, щоб Швеція їх екстрадувала до Туреччини.

"Ми надали список зі 120 терористів, ми сказали: "Дайте його нам". Ми не можемо позитивно ставитися до Швеції, якщо вона не віддасть нам терористів", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше в МЗС Туреччини зазначали, що Анкара може розглянути заявку Фінляндії на вступ до НАТО окремо від Швеції.

Після того, як у Швеції на акції протесту курди спалили Коран, Ердоган заявив, що Стокгольму не слід розраховувати на підтримку її членства в НАТО. Пізніше Туреччина пом'якшила позицію щодо вступу Швеції до альянсу.

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