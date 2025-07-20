Це не авіаносець: Плетенчук сказав, чому крадіжка "Кузнєцова" в Україні вийшла РФ боком

Плетенчук зазначив, що СРСР та Росія насправді ніколи не мали авіаносців. Те, що росіяни називають "авіаносний крейсер" - це просто військовий корабель із палубою для невеликої кількості літаків.

Радянський Союз за 70 років так і не спромігся побудувати жодного справжнього авіаносця - тільки авіаносні крейсери. А усіх суднобудівельних "талантів" росіян вистачило тільки на те, щоб вкрасти український крейсер "Адмірал Кузнєцов", який у 1991 році повинен був перейти Україні.

"Далеко не всі знають, що цей авіаносний крейсер був банально вкрадений. Коли відбувався розподіл Чорноморського флоту, росіяни українську частину команди залишили на березі, перегнали його в такому терміновому порядку на північ і включили до складу Північного флоту", - розповів Плетенчук.

За словами речника ВМС ЗСУ, крадіжка росіянам щастя не принесла. Корабель став для них тягарем. У Кремля немає технологій, немає спеціалізованих літаків, немає можливості провести якісний ремонт крейсера.

Росія просто не може утримувати корабель у працездатному стані, оскільки у нього проблеми усюди - починаючи від машинного відділення та завершуючи авіаційним господарством на палубі. Тому фактично "Кузнєцов" став для росіян проблемою, а не гордістю військово-морського флоту.