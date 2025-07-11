Кінець "легенди": єдиний російський авіаносець "Кузнєцов" можуть пустити на металобрухт

Єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов", який з 2018 року перебуває в ремонті, може відправитися на металобрухт. Російське міністерство оборони розглядає можливість відмовитися від відновлення корабля.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російське пропагандистське видання " Известия ".

А інші російські експерти пропонують "будувати новий корабель": "Кузнєцов" служить з 1985 року, йому виповнилося 40 років. Це великий вік для сучасного бойового корабля. При цьому вони визнають - палубної авіації для майбутнього корабля немає, оскільки Су-33 застарілі. Тому пропонують купувати китайські літаки.

Водночас контрадмірал запасу Сергій Чекмасов заявив виданню, що попри потребу мати по одному авіаносному з'єднанню на Північному та Тихоокеанському флотах, це питання в першу чергу грошей. Адже всі фінанси зжирає "СВО".

Колишній командувач Тихоокеанським флотом РФ адмірал Сергій Авакянц заявив російським пропагандистам, що відмова від ремонту авіаносця є цілком правильною, оскільки "Кузнєцов" - це "дорога та неефективна зброя". Корабель по суті "залишається тільки взяти, розрізати на металобрухт і утилізувати".

Російська "Об'єднана суднобудівна корпорація", яка відновлює авіаносець, переадресувала запит щодо коментаря на міноборони РФ та керівництво військово-морського флоту. А там відповідей не дали.

З посиланням на власні джерела видання пише, що наразі ремонт та модернізацію авіаносця припинено. Питання щодо його подальшої долі вирішать найближчим часом.

"Авіаносний флот" СРСР

Радянський Союз не міг будувати авіаносці, як США, тому в Москві прийняли рішення створити новий клас кораблів - важкі авіаносні крейсери. Для них авіагрупа була тільки частиною озброєння, а не головним видом, як на авіаносцях. Зокрема, головною зброєю "Кузнєцова" та його сістершипів були пускові установки протикорабельних ракет "Граніт".

Загалом до розпаду Радянський Союз встиг побудувати п'ять авіаносних крейсерів, ще два залишилися недобудованими станом на 1991 рік:

"Київ": прийнятий у склад флоту в 1975 році, списаний у 1993 році, проданий Китаю. Зараз перебуває на якірній стоянці у порту Тяньцзинь, є частиною китайського тематичного парку "Бінхай".

"Мінськ": прийнятий у склад флоту в 1978 році, списаний у 1993 році. Проданий Південній Кореї, перепроданий Китаю, перетворений на корабель-музей. Згорів у результаті пожежі 16 жовтня 2024 року.

"Новоросійськ": прийнятий у склад флоту в 1982 році, списаний у 1993 році. Проданий Південній Кореї, розібраний на метал у 1997 році.

"Адмірал Кузнєцов": прийнятий у склад флоту в 1991 році. З 2018 року перебуває на ремонті.

"Адмірал Горшков": прийнятий у склад флоту в 1987 році. У 2004 році проданий Індії, перебудований, зараз несе службу в індійському ВМС під назвою "Вікрамадітья".

"Варяг" / "Україна": недобудований у Миколаєві на 1991 рік. У 1998 році проданий Китаю за 25 млн доларів США. Продавався, як музей, але Китай збрехав та добудував корабель, як повноцінний авіаносець, якому дав ім'я "Ляонін".

"Ульяновськ": недобудований у Миколаєві на 1991 рік. У 1992 році за наказом віцепрем'єра Костянтина Масика розібраний на металобрухт.

Ганьба російського флоту

Авіаносець "Кузнєцов" перебуває на ремонті з 2018 року, при цьому на ньому сталася низка інцидентів. Так, вже у жовтні 2018 року найбільший у Росії плавучий док потонув під Мурманськом в той момент, коли на стапелях перебував "Кузнєцов": корабель зазнав сильних пошкоджень. А у 2019 році на авіаносці сталася велика пожежа.

Планувалося, що "Кузнєцов" вийде в море вже наприкінці 2022 року. Але терміни ремонту вчергове затягнули, а наприкінці грудня 2022 року на кораблі сталася чергова пожежа, яка остаточно прикувала "Кузнєцова" до причалів.

Припускається, що російські чиновники перетворили корабель на величезну корупційну схему. На "ремонті" "Кузнєцова" могли "розпиляти" від 60 до 120 мільярдів рублів.

Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявляли, що авіаносець РФ "Адмірал Кузнєцов" перебуває у критичному стані. Також стало відомо, що частину його екіпажу відправили воювати в Україну, а літаки почали використовувати для супроводу Ту-95МС.

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