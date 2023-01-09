Єдиний авіаносець Росії перебуває в критичному стані, шукають винних, - ГУР

Єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" перебуває в критичному стані. В Росії намагаються знайти винних у цьому.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки.

Наразі авіаносець перебуває на 35 судноремонтному заводі.

Аби продовжити ремонтні роботи було прийнято рішення перевести корабель із сухого доку до одного з причалів судноремонтного заводу, однак пізніше з'ясувалось, що він не може переміщатись власним ходом.

Росіяни спробували перемістити авіаносець за допомогою буксирів. Це також виявилось неможливими через його критичний стан, оскільки він може перекинутись на бік та потонути.

"При обстеженні водолазними командами корпусу корабля було виявлено, що металеві конструкції нижче третьої палуби піддались значній корозії. Трюми повністю заповнені каламутною водою, що унеможливлює детальне обстеження корабля зсередини", - пише ГУР.

Посадові особи судноремонтного заводу й керівництво флоту перекладають один на одного провину. Зокрема навіть неможливо встановити, хто саме ухвалив рішення про переміщення корабля.

"Командування флоту висунуло штрафні санкції на півтора мільярда рублів керівництву заводу за зрив термінів ремонту та невиконання контракту. Своєю чергою менеджментом підприємства оприлюднено лист, в якому зазначено що завод не винен у доведенні корабля до поточного плачевного стану. З високою долею вірогідності винними визнають військове представництво на заводі, яке здійснювало нагляд за ходом робіт", - додає пресслужба.