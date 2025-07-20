Плетенчук отметил, что СССР и Россия на самом деле никогда не имели авианосцев. То, что россияне называют "авианесущий крейсер" - это просто военный корабль с палубой для небольшого количества самолетов.

Советский Союз за 70 лет так и не смог построить ни одного настоящего авианосца - только авианесущие крейсеры. А всех судостроительных "талантов" россиян хватило только на то, чтобы украсть украинский крейсер "Адмирал Кузнецов", который в 1991 году должен был перейти Украине.

"Далеко не все знают, что этот авианесущий крейсер был банально украден. Когда происходил раздел Черноморского флота, россияне украинскую часть команды оставили на берегу, перегнали его в таком срочном порядке на север и включили в состав Северного флота", - рассказал Плетенчук.

По словам спикера ВМС ВСУ, кража россиянам счастья не принесла. Корабль стал для них обузой. У Кремля нет технологий, нет специализированных самолетов, нет возможности провести качественный ремонт крейсера.

Россия просто не может содержать корабль в работоспособном состоянии, поскольку у него проблемы везде - начиная от машинного отделения и заканчивая авиационным хозяйством на палубе. Поэтому фактически "Кузнецов" стал для россиян проблемой, а не гордостью военно-морского флота.