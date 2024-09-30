ЦАХАЛ перехопила повітряну ціль, що рухалася з Лівану

Через імовірність падіння уламків від перехоплення у районі Рамот-Нафталі були ввімкнені сирени про запуск ракет і реактивних снарядів.

Крім того, армія заявляє, що за останні дві години її винищувачі завдали ударів по десятках об'єктів "Хезболли" у ліванській долині Бекаа.

Серед об'єктів, які були атаковані, були ракетні установки і будівлі, де терористи зберігали зброю.