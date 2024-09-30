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ЦАХАЛ перехватила воздушную цель, которая двигалась из Ливана

Фото: израильские военные перехватили цель, угрожавшую безопасности страны (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Система противовоздушной обороны ЦАХАЛ успешно перехватила подозрительную воздушную цель, которая пересекла территорию Ливана и попала на израильскую территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал армии обороны Израиля.

Из-за вероятности падения обломков от перехвата в районе Рамот-Нафтали были включены сирены о запуске ракет и реактивных снарядов.

Кроме того, армия заявляет, что за последние два часа ее истребители нанесли удары по десяткам объектов "Хезболлы" в ливанской долине Бекаа.

Среди объектов, которые были атакованы, были ракетные установки и здания, где террористы хранили оружие.

 

Обострение на Ближнем Востоке

В последние недели существенно участились случаи обстрелов между Израилем и боевиками ливанской группировки "Хезболла", которую поддерживает Иран.

В воскресенье террористы обстреляли снарядами север Израиля, в ответ ЦАХАЛ уничтожила установку с которой состоялся пуск.

В субботу армия Израиля масштабно обстреляла Ливан. Во время атаки был убит лидер "Хезболлы" Хасан Насралла.

В США призывают Израиль не начинать военную операцию в Ливане и призывают к мирному решению конфликта.

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Ливан