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У Байдена висловились щодо можливості повномасштабної війни між Ізраїлем та "Хезболлою"

США, Неділя 29 вересня 2024 18:45
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У Байдена висловились щодо можливості повномасштабної війни між Ізраїлем та "Хезболлою" Фото: речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Ізраїль не зможе безпечно повернути людей до своїх домівок ведучи повномасштабну війну. Кращим вибором буде - дипломатичний шлях.

Про це заявив Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Кірбі заявив, що Ізраїль не зможе безпечно повернути людей до своїх домівок на півночі країни, ведучи повномасштабну війну з "Хезболлою" або Іраном.

"Тотальна війна з "Хезболою", а тим більше з Іраном, не є способом досягти цього. Якщо ви хочете повернути цих людей додому безпечно і стабільно, ми вважаємо, що дипломатичний шлях є правильним", - сказав Кірбі в інтерв'ю CNN.

Зауважимо, що Ізраїль говорить, що його мета - убезпечити північні райони країни від ракетних обстрілів з боку Хезболли та дозволити тисячам переміщених жителів повернутися додому.

Кірбі наголосив, що США спостерігають за тим, що робить "Хезболла", намагаючись заповнити вакуум у керівництві, і продовжують обговорювати з Ізраїлем правильні наступні кроки.

"Ми не приховували того факту, що ми не обов'язково розглядаємо тактичні страти так само, як вони розглядають захист (цивільного населення)", - сказав Кірбі.

Він також додав, що підтримка Ізраїлю з боку США залишається незмінною.

Загроза масштабної війни на Близькому Сході

За останні тижні значно загострилося протистояння між Ізраїлем та ліванським угрупованням "Хезболла". Майже щодня сторони обмінюються ракетними ударами.

Ще більше ситуація загострилась після того, як Ізраїль офіційно заявив про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралла, який очолював угрупування "Хезболла" протягом понад 30 років.

Детальніше про те, що відомо про Хасана Насралла та чому він став ціллю атаки Ізраїлю, можна дізнатись - у матеріалі РБК-Україна.

У відповідь на це в Ірані пригрозили Ізраїлю після ліквідації лідера "Хезболли".

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