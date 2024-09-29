У Байдена висловились щодо можливості повномасштабної війни між Ізраїлем та "Хезболлою"

Ізраїль не зможе безпечно повернути людей до своїх домівок ведучи повномасштабну війну. Кращим вибором буде - дипломатичний шлях.

Про це заявив Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Кірбі заявив, що Ізраїль не зможе безпечно повернути людей до своїх домівок на півночі країни, ведучи повномасштабну війну з "Хезболлою" або Іраном.

"Тотальна війна з "Хезболою", а тим більше з Іраном, не є способом досягти цього. Якщо ви хочете повернути цих людей додому безпечно і стабільно, ми вважаємо, що дипломатичний шлях є правильним", - сказав Кірбі в інтерв'ю CNN.

Зауважимо, що Ізраїль говорить, що його мета - убезпечити північні райони країни від ракетних обстрілів з боку Хезболли та дозволити тисячам переміщених жителів повернутися додому.

Кірбі наголосив, що США спостерігають за тим, що робить "Хезболла", намагаючись заповнити вакуум у керівництві, і продовжують обговорювати з Ізраїлем правильні наступні кроки.

"Ми не приховували того факту, що ми не обов'язково розглядаємо тактичні страти так само, як вони розглядають захист (цивільного населення)", - сказав Кірбі.

Він також додав, що підтримка Ізраїлю з боку США залишається незмінною.