"Хезболла" обстріляла північ Ізраїлю, ЦАХАЛ знищила пускову установку терористів
В неділю, 29 вересня, "Хезболла" випустила снаряди по Ізраїлю в напрямку району Сде Еліезер. У відповідь ЦАХАЛ знищила установку бойовиків, з якої відбувся пуск.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю.
Зазначається, що з полудня неділі винищувачі ЦАХАЛу вдарили по десятках об'єктів терористичної організації "Хезболла" на всій території Лівану.
Зокрема, удари завдано по пускових установках, націлених на ізраїльську територію, будівлі, в яких зберігалася зброя, а також об'єкти терористичної інфраструктури, що використовуються "Хезболлою" для терористичної діяльності проти Ізраїлю.
Також ввечері у Хайфі та прилеглих районах на півночі Ізраїлю пролунали сирени. Згодом система ППО успішно перехопила снаряд, що летів з Лівану на ізраїльську територію.
Ризик масштабної війни між Ізраїлем та Ліваном
За останні кілька місяців терористи ліванського угруповання "Хезболла" за допомогою Ірану, почали активно обстрілювати північні райони Ізраїлю. Це спричинило масову евакуацію ізраїльтян, а також удари ЦАХАЛ у відповідь по південних районах Лівану.
У суботу Ізраїль завдав серію ударів по Лівану, внаслідок чого було ліквідовано лідера "Хезболли" Хасана Насраллу.
У відповідь Іран пригрозив "знищити" Ізраїль.
У США стурбовані ризиком повномасштабної війни між Ізраїлем та "Хезболлою" та лобіюють дипломатичне вирішення конфлікту.
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