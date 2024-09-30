ua en ru
Пн, 30 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Хезболла" обстріляла північ Ізраїлю, ЦАХАЛ знищила пускову установку терористів

Понеділок 30 вересня 2024 01:47
UA EN RU
"Хезболла" обстріляла північ Ізраїлю, ЦАХАЛ знищила пускову установку терористів Фото: ізраїльські військові знищили пускову установку терористів "Хезболли" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В неділю, 29 вересня, "Хезболла" випустила снаряди по Ізраїлю в напрямку району Сде Еліезер. У відповідь ЦАХАЛ знищила установку бойовиків, з якої відбувся пуск.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю.

Зазначається, що з полудня неділі винищувачі ЦАХАЛу вдарили по десятках об'єктів терористичної організації "Хезболла" на всій території Лівану.

Зокрема, удари завдано по пускових установках, націлених на ізраїльську територію, будівлі, в яких зберігалася зброя, а також об'єкти терористичної інфраструктури, що використовуються "Хезболлою" для терористичної діяльності проти Ізраїлю.

Також ввечері у Хайфі та прилеглих районах на півночі Ізраїлю пролунали сирени. Згодом система ППО успішно перехопила снаряд, що летів з Лівану на ізраїльську територію.

Ризик масштабної війни між Ізраїлем та Ліваном

За останні кілька місяців терористи ліванського угруповання "Хезболла" за допомогою Ірану, почали активно обстрілювати північні райони Ізраїлю. Це спричинило масову евакуацію ізраїльтян, а також удари ЦАХАЛ у відповідь по південних районах Лівану.

У суботу Ізраїль завдав серію ударів по Лівану, внаслідок чого було ліквідовано лідера "Хезболли" Хасана Насраллу.

У відповідь Іран пригрозив "знищити" Ізраїль.

У США стурбовані ризиком повномасштабної війни між Ізраїлем та "Хезболлою" та лобіюють дипломатичне вирішення конфлікту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ліван
NEWS
Зеленський відреагував на ядерні погрози Путіна: він не завжди адекватний
Зеленський відреагував на ядерні погрози Путіна: він не завжди адекватний
DAILY
Як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США і чому Трамп вирішив зустрітися із Зеленським
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США і чому Трамп вирішив зустрітися із Зеленським