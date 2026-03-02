ua en ru
ЦАХАЛ объявил о начале наступления на "Хезболлу": Израиль готовится к затяжным боям

Понедельник 02 марта 2026 08:50
UA EN RU
ЦАХАЛ объявил о начале наступления на "Хезболлу": Израиль готовится к затяжным боям Фото: Израиль начинает наступательную операцию в Ливане (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Израиль объявил о начале наступательной кампании против террористической группировки "Хезболла" в Ливане. Операция может продлиться несколько дней.

Об этом заявил начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Читайте также: "Хезболла" вступает в войну? По Израилю прилетели ракеты, ЦАХАЛ начинает бить в ответ

По его словам, израильские военные переходят от оборонительных действий к активному наступлению после ночных ракетных обстрелов и атак беспилотников со стороны "Хезболлы".

"Мы начали наступательную кампанию против "Хезболлы". Мы не просто обороняемся, теперь мы переходим к наступлению", - подчеркнул Замир во время оценки оперативной ситуации.

Он также предупредил, что боевые действия могут затянуться.

"Нам нужно подготовиться к нескольким дням боев, многим. Нам нужна сильная оборонительная готовность и постоянная наступательная готовность волнами", - отметил начальник штаба.

Стоит добавить, что Израиль уже совершил несколько волн авиаударов по целям "Хезболлы" в Бейруте и южном Ливане после ракетных обстрелов.

Конфликт на Ближнем Востоке

Как известно, 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что главная цель ударов - не допустить получения Тегераном ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь сообщил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть действующий режим.

Впоследствии стало известно о гибели верховного лидера Ирана - аятоллы Али Хаменеи, по меньшей мере четырех членов его семьи, а также ряда высокопоставленных чиновников страны. Все они погибли в результате серии ракетных ударов США и Израиля.

Тегеран в ответ нанес удары по территории Израиля и американским базам на Ближнем Востоке. Корпус стражей Исламской революции заявил о начале "самой ожесточенной наступательной операции" против США и Израиля.

