ЦАХАЛ объявил о начале наступления на "Хезболлу": Израиль готовится к затяжным боям

Израиль объявил о начале наступательной кампании против террористической группировки "Хезболла" в Ливане. Операция может продлиться несколько дней.

Об этом заявил начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

По его словам, израильские военные переходят от оборонительных действий к активному наступлению после ночных ракетных обстрелов и атак беспилотников со стороны "Хезболлы".

"Мы начали наступательную кампанию против "Хезболлы". Мы не просто обороняемся, теперь мы переходим к наступлению", - подчеркнул Замир во время оценки оперативной ситуации.

Он также предупредил, что боевые действия могут затянуться.

"Нам нужно подготовиться к нескольким дням боев, многим. Нам нужна сильная оборонительная готовность и постоянная наступательная готовность волнами", - отметил начальник штаба.

Стоит добавить, что Израиль уже совершил несколько волн авиаударов по целям "Хезболлы" в Бейруте и южном Ливане после ракетных обстрелов.