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ЦАХАЛ ліквідувала терориста, що причетний до нападу на Ізраїль 7 жовтня

Фото: ізраїльські військові ліквідували ще одного командира ХАМАС (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала керівника авіапідрозділу ХАМАС у місті Газа. Він був одним із організаторів вторгнення на ізраїльську територію 7 жовтня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Зазначається, що внаслідок спільної високоточної операції ізраїльських військових, 3 грудня 2024 року був ліквідований терорист Нідаль аль-Наджар - керівник авіапідрозділу ХАМАС у місті Газа та керівник підрозділу протиповітряної оборони ХАМАС у Газі.

Аль-Наджар був одним з організаторів повітряного проникнення на територію Ізраїлю 7 жовтня 2023 року.

Крім того, вже під час масштабної війни, терорист був одним із керівників атак проти Ізраїлю та військ ЦАХАЛ, що діють в центральній частині Гази, зокрема за допомогою вибухових дронів і БПЛА, спрямованих на ізраїльські війська.

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль

7 жовтня 2023 року палестинські терористи угруповання ХАМАС атакували Ізраїль з території Сектора Газа.

Під час наземного вторгнення бойовики вбили 1200 ізраїльтян й іноземців, а також захопили у заручники близько 250 людей, яких вивезли й утримують в Секторі Газа. Також були масштабно обстріляні ракетами ізраїльські міста.

За кілька тижнів після атаки, ЦАХАЛ почала наземну військову операцію на території регіону, що триває досі.

У жовтні цього року ізраїльська армія ліквідувала главу ХАМАС Ях'ю Сінвара, що також був відповідальний за атаку 7 жовтня.

Також військові ЦАХАЛ вбили Саїда Аталлаха Алі - старшого члена військового крила ХАМАСу в Лівані.

А у серпні ізраїльська армія ліквідувала оперативника виробничого департаменту військового крила ХАМАС Абеда аль-Зеріеї.

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ХАМАС