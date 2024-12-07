ЦАХАЛ ліквідувала терориста, що причетний до нападу на Ізраїль 7 жовтня

Зазначається, що внаслідок спільної високоточної операції ізраїльських військових, 3 грудня 2024 року був ліквідований терорист Нідаль аль-Наджар - керівник авіапідрозділу ХАМАС у місті Газа та керівник підрозділу протиповітряної оборони ХАМАС у Газі.

Аль-Наджар був одним з організаторів повітряного проникнення на територію Ізраїлю 7 жовтня 2023 року.

Крім того, вже під час масштабної війни, терорист був одним із керівників атак проти Ізраїлю та військ ЦАХАЛ, що діють в центральній частині Гази, зокрема за допомогою вибухових дронів і БПЛА, спрямованих на ізраїльські війська.