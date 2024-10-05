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Ізраїль ліквідував лідера військового крила ХАМАС

Ізраїль, Субота 05 жовтня 2024 18:02
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Ізраїль ліквідував лідера військового крила ХАМАС Фото: У Лівані був убитий лідер військового крила ХАМАС (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Лівані був убитий лідер військового крила ХАМАС. Це відбулось під час ізраїльського авіаудару поблизу Тріполі, найпівнічнішого міста Лівану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Видання повідомляє, що у спільній заяві Армії оборони Ізраїлю та ізраїльської розвідувальної служби Шин Бет заявили, що вони вбили Саїда Аталлаха Алі, "старшого члена (військового крила) ХАМАС у Лівані", який, як вони стверджували, "здійснював терористичні напади на ізраїльські цілі та працював вербувати бойовиків ХАМАС всередині Лівану".

Вважається, що удари Ізраїлю здебільшого були зосереджені на півдні країни та на опорних пунктах Хізбалли в південному Бейруті.

ХАМАС підтвердив смерть Аталлаха Алі, якого він назвав лідером ліванського відділення свого військового крила, бригади Аль-Касам.

Зауважимо, що бої Ізраїлю проти ХАМАСу у Газі тривають вже майже рік. Це почалось після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Хезболла та Ізраїль постійно обмінюються ударами, але цієї осені ситуація значно загострилась. Однією з причин став удар по Бейруту наприкінці вересня, від якого загинув багаторічний лідер "Хезболли" Хасан Насралла.

Після серії атак розпочалася сухопутна операція Ізраїлю на території Лівану, але повітряні удари постійно продовжуються.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Ізраїль ударом по Бейруту міг ліквідувати нового ватажка "Хезболли".

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