Ізраїль ліквідував лідера військового крила ХАМАС

У Лівані був убитий лідер військового крила ХАМАС. Це відбулось під час ізраїльського авіаудару поблизу Тріполі, найпівнічнішого міста Лівану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Видання повідомляє, що у спільній заяві Армії оборони Ізраїлю та ізраїльської розвідувальної служби Шин Бет заявили, що вони вбили Саїда Аталлаха Алі, "старшого члена (військового крила) ХАМАС у Лівані", який, як вони стверджували, "здійснював терористичні напади на ізраїльські цілі та працював вербувати бойовиків ХАМАС всередині Лівану".

Вважається, що удари Ізраїлю здебільшого були зосереджені на півдні країни та на опорних пунктах Хізбалли в південному Бейруті.