ЦАХАЛ ликвидировала террориста, причастного к нападению на Израиль 7 октября

Армия обороны Израиля ликвидировала руководителя авиаподразделения ХАМАС в городе Газа. Он был одним из организаторов вторжения на израильскую территорию 7 октября 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отмечается, что в результате совместной высокоточной операции израильских военных, 3 декабря 2024 года был ликвидирован террорист Нидаль аль-Наджар - руководитель авиаподразделения ХАМАС в городе Газа и руководитель подразделения противовоздушной обороны ХАМАС в Газе.
Аль-Наджар был одним из организаторов воздушного проникновения на территорию Израиля 7 октября 2023 года.
Кроме того, уже во время масштабной войны, террорист был одним из руководителей атак против Израиля и войск ЦАХАЛ, действующих в центральной части Газы, в частности с помощью взрывных дронов и БПЛА, направленных на израильские войска.
7 октября 2023 года палестинские террористы группировки ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа.
Во время наземного вторжения боевики убили 1200 израильтян и иностранцев, а также захватили в заложники около 250 человек, которых вывезли и удерживают в Секторе Газа. Также были масштабно обстреляны ракетами израильские города.
Через несколько недель после атаки, ЦАХАЛ начала наземную военную операцию на территории региона, которая продолжается до сих пор.
В октябре этого года израильская армия ликвидировала главу ХАМАС Яхью Синвара, который также был ответственен за атаку 7 октября.
Также военные ЦАХАЛ убили Саида Аталлаха Али - старшего члена военного крыла ХАМАСа в Ливане.
А в августе израильская армия ликвидировала оперативника производственного департамента военного крыла ХАМАС Абеда аль-Зериеи.
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