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ЦАХАЛ ликвидировала террориста, причастного к нападению на Израиль 7 октября

Фото: израильские военные ликвидировали еще одного командира ХАМАС (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Армия обороны Израиля ликвидировала руководителя авиаподразделения ХАМАС в городе Газа. Он был одним из организаторов вторжения на израильскую территорию 7 октября 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что в результате совместной высокоточной операции израильских военных, 3 декабря 2024 года был ликвидирован террорист Нидаль аль-Наджар - руководитель авиаподразделения ХАМАС в городе Газа и руководитель подразделения противовоздушной обороны ХАМАС в Газе.

Аль-Наджар был одним из организаторов воздушного проникновения на территорию Израиля 7 октября 2023 года.

Кроме того, уже во время масштабной войны, террорист был одним из руководителей атак против Израиля и войск ЦАХАЛ, действующих в центральной части Газы, в частности с помощью взрывных дронов и БПЛА, направленных на израильские войска.

Вторжение ХАМАС в Израиль

7 октября 2023 года палестинские террористы группировки ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа.

Во время наземного вторжения боевики убили 1200 израильтян и иностранцев, а также захватили в заложники около 250 человек, которых вывезли и удерживают в Секторе Газа. Также были масштабно обстреляны ракетами израильские города.

Через несколько недель после атаки, ЦАХАЛ начала наземную военную операцию на территории региона, которая продолжается до сих пор.

В октябре этого года израильская армия ликвидировала главу ХАМАС Яхью Синвара, который также был ответственен за атаку 7 октября.

Также военные ЦАХАЛ убили Саида Аталлаха Али - старшего члена военного крыла ХАМАСа в Ливане.

А в августе израильская армия ликвидировала оперативника производственного департамента военного крыла ХАМАС Абеда аль-Зериеи.

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