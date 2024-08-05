Ізраїль ліквідував ватажка військового крила ХАМАС, який обіймав посаду міністра економіки

Сили оборони Ізраїля підтвердили ліквідацію оперативника виробничого департаменту військового крила ХАМАС Абеда аль-Зеріеї. Також він обіймав посаду міністра економіки радикального руху у Газі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post .

Військові додали, що Зеріеї брав участь у встановленні контролю над гуманітарною допомогою в секторі Гази та управлінні ринками ХАМАС. Також він відповідав за розповсюдження палива, газу і засобів для діяльності радикального руху ісламістів.

Зазначається, що за даними Армії оборони Ізраїлю терориста ХАМАС Абеда аль-Зеріеї ліквідували у неділю. Він був оперативником виробничого департаменту військового крила терористичного угруповання, а також міністром економіки ХАМАС у секторі Газа.

Ліквідація ватажків ХАМАС

Нагадаємо, 31 серпня у Тегерані було вбито лідера радикального палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ханію. Донині точно невідомо, як саме він загинув. Іран і ХАМАС звинуватили у нападі Ізраїль, хоча той досі офіційно не взяв на себе відповідальність за операцію.

У ЗМІ повідомляли, що у будівлі в Тегерані, в якій зупинився Ханія, аби взяти участь у інавгурації нового іранського президента, було закладено вибухівку.

Британське видання The Telegraph повідомило, що ізраїльське розвідувальне агентство Моссад завербувало агентів підрозділу КВІР, який відповідає за безпеку високопоставлених чиновників, щоб закласти вибухівку в трьох кімнатах будівлі, де перебував лідер ХАМАС.

У Ірані ж стверджують, що лідера ХАМАС убила ракета малої дальності.

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