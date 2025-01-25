UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

ЦАХАЛ ліквідувала групу терористів на Західному березі річки Йордан

Фото: військові Ізраїлю продовжують контртерористичну операцію (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Сили Армії оборони Ізраїлю та Прикордонної поліції ліквідували групу терористів, які перебували в розшуку. Операцію проведено в рамках контртерористичної операції на Західному березі річки Йордан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю.

Зазначається, що військові продовжують контртерористичну операцію на півночі Самарії.

Під час оперативних заходів було ліквідовано понад 10 терористів, затримано близько 20 підозрюваних, що перебували в розшуку, а також конфісковано додаткову зброю.

Крім того, Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали авіаудару по автомобілю з терористичним осередком у районі міста Кабатія.

 

Мирна угода між Ізраїлем та ХАМАС

Ізраїль та угруповання ХАМАС після тривалих переговорів 16 січня домовилися про припинення вогню і взаємний обмін заручниками, які були захоплені під час вторгнення бойовиків з Сектору Газа 7 жовтня 2023 року.

19 січня терористи звільнили з полону перших трьох жінок, а ізраїльські військові - 90 в'язнів з Палестини.

ХАМАС планує звільнити ще чотирьох заручниць з Ізраїлю.

21 січня ізраїльські військові оголосили про початок контртерористичної операції на західному березі річки Йордан.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль