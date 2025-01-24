ХАМАС опублікував імена чотирьох заручниць, яких планує завтра звільнити, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Тим часом Офіс ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху підтвердив, що Ізраїль отримав від посередників список заручниць, яких ХАМАС має звільнити завтра.

Ізраїльські офіційні особи попросили ЗМІ не публікувати імена, доки сім’ї заручників не будуть повідомлені.

Угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС

Нагадаємо, нещодавно уряд Ізраїлю та керівництво палестинського угруповання ХАМАС підписали угоду про припинення вогню й обмін заручниками.

Вона почала діяти 19 січня, коли ХАМАС звільнив перших трьох ізраїльських заручниць, а ізраїльтяни звільнили 90 палестинських ув'язнених.

Детальніше про те, чому сторони підписали угоду, як довго може бути перемир'я і які є нові загрози, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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