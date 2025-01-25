ЦАХАЛ ликвидировала группу террористов на Западном берегу реки Иордан

Силы Армии обороны Израиля и Пограничной полиции ликвидировали группу террористов, которые находились в розыске. Операция проведена в рамках контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля.
Отмечается, что военные продолжают контртеррористическую операцию на севере Самарии.
В ходе оперативных мероприятий были ликвидированы более 10 террористов, задержаны около 20 находившихся в розыске подозреваемых, а также конфисковано дополнительное оружие.
Кроме того, Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по автомобилю с террористической ячейкой в районе города Кабатия.
Израиль и группировка ХАМАС после длительных переговоров 16 января договорились о прекращении огня и взаимном обмене заложниками, которые были захвачены во время вторжения боевиков из Сектора Газа 7 октября 2023 года.
19 января террористы освободили из плена первых трех женщин, а израильские военные - 90 заключенных из Палестины.
ХАМАС планирует освободить еще четырех заложниц из Израиля.
21 января израильские военные объявили о начале контртеррористической операции на западном берегу реки Иордан.
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