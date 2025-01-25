ЦАХАЛ ликвидировала группу террористов на Западном берегу реки Иордан

Отмечается, что военные продолжают контртеррористическую операцию на севере Самарии.

В ходе оперативных мероприятий были ликвидированы более 10 террористов, задержаны около 20 находившихся в розыске подозреваемых, а также конфисковано дополнительное оружие.

Кроме того, Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по автомобилю с террористической ячейкой в районе города Кабатия.