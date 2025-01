ЦАХАЛ ліквідувала групу терористів на Західному березі річки Йордан

Зазначається, що військові продовжують контртерористичну операцію на півночі Самарії.

Під час оперативних заходів було ліквідовано понад 10 терористів, затримано близько 20 підозрюваних, що перебували в розшуку, а також конфісковано додаткову зброю.

Крім того, Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали авіаудару по автомобілю з терористичним осередком у районі міста Кабатія.