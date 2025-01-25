ЦАХАЛ ліквідувала групу терористів на Західному березі річки Йордан
Сили Армії оборони Ізраїлю та Прикордонної поліції ліквідували групу терористів, які перебували в розшуку. Операцію проведено в рамках контртерористичної операції на Західному березі річки Йордан.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю.
Зазначається, що військові продовжують контртерористичну операцію на півночі Самарії.
Під час оперативних заходів було ліквідовано понад 10 терористів, затримано близько 20 підозрюваних, що перебували в розшуку, а також конфісковано додаткову зброю.
Крім того, Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали авіаудару по автомобілю з терористичним осередком у районі міста Кабатія.
Мирна угода між Ізраїлем та ХАМАС
Ізраїль та угруповання ХАМАС після тривалих переговорів 16 січня домовилися про припинення вогню і взаємний обмін заручниками, які були захоплені під час вторгнення бойовиків з Сектору Газа 7 жовтня 2023 року.
19 січня терористи звільнили з полону перших трьох жінок, а ізраїльські військові - 90 в'язнів з Палестини.
ХАМАС планує звільнити ще чотирьох заручниць з Ізраїлю.
21 січня ізраїльські військові оголосили про початок контртерористичної операції на західному березі річки Йордан.
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