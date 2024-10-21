ЦАХАЛ атакувала банк "Хезболли", терористи випустили по Ізраїлю сотні ракет

Армія оборони Ізраїлю обстріляла південні райони Бейруту. Військові атакували офіс банку, що фінансує операції угруповання "Хезболла".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Times of Israel і Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Ізраїльські військові завдали ударів по філіях пов'язаної з угрупованням "Хезболла" фінансової асоціації "Аль-Кард Аль-Хасан". Військові попередили, що атакують квазі-банк і звинуватили його у фінансуванні операцій терористів.
Офіційне Національне інформаційне агентство Лівану повідомило про одинадцять ударів по південних передмістях Бейрута, більшість яких були націлені на "Аль-Кард Аль-Хассан".
Видання NNA повідомило, що один удар припав на територію аеропорту Бейрута. Кореспондент AFP повідомив, що "комерційні літаки все ще пролітали повз хмари диму в цьому районі після того, як приземлилися в аеропорту на півдні ліванської столиці". На відеозаписах видно, що аеропорт працює у звичайному режимі.
NNA також повідомляє про удари, спрямовані проти асоціації в Гермелі, Ріяку та Баальбеку в регіоні долини Бекаа на сході Лівану, приблизно за 100 кілометрів від ізраїльського кордону.
Удар по Баальбеку припав на комерційний ринок, в якому розташовувалася будівля, яку раніше використовувала асоціація "Аль-Кард Аль-Хассан".
Тим часом, за даними ЦАХАЛ, упродовж неділі, 20 жовтня, терористи "Хезболла" випустили з Лівану по території Ізраїлю близько 200 снарядів.
За останні місяці суттєво виросла частота обстрілів ліванських бойовиків угруповання "Хезболла" по території Ізраїлю. Масовані атаки змусили ізраїльтян залишити північні райони країни.
1 жовтня ЦАХАЛ почала наземну операцію проти "Хезболли" для того, щоб відсунути ворога від кордону і дозволити людям повернутися до своїх домівок.
Днями ізраїльські військові почали ближні бої з ліванськими терористами і ліквідували низку ворожих пускових установок.
Також військові армії Ізраїлю виявили на базах бойовиків найсучаснішу зброю з РФ.
Тим часом у США закликали Тель-Авів зменшити масштаби обстрілів Бейруту.
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