ЦАХАЛ атакувала банк "Хезболли", терористи випустили по Ізраїлю сотні ракет

Ізраїльські військові завдали ударів по філіях пов'язаної з угрупованням "Хезболла" фінансової асоціації "Аль-Кард Аль-Хасан". Військові попередили, що атакують квазі-банк і звинуватили його у фінансуванні операцій терористів.

Офіційне Національне інформаційне агентство Лівану повідомило про одинадцять ударів по південних передмістях Бейрута, більшість яких були націлені на "Аль-Кард Аль-Хассан".

Видання NNA повідомило, що один удар припав на територію аеропорту Бейрута. Кореспондент AFP повідомив, що "комерційні літаки все ще пролітали повз хмари диму в цьому районі після того, як приземлилися в аеропорту на півдні ліванської столиці". На відеозаписах видно, що аеропорт працює у звичайному режимі.

NNA також повідомляє про удари, спрямовані проти асоціації в Гермелі, Ріяку та Баальбеку в регіоні долини Бекаа на сході Лівану, приблизно за 100 кілометрів від ізраїльського кордону.

Удар по Баальбеку припав на комерційний ринок, в якому розташовувалася будівля, яку раніше використовувала асоціація "Аль-Кард Аль-Хассан".

Тим часом, за даними ЦАХАЛ, упродовж неділі, 20 жовтня, терористи "Хезболла" випустили з Лівану по території Ізраїлю близько 200 снарядів.