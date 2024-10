Армія Ізраїлю розповіла про ближні бої з "Хезболлою" в Лівані, та про знищені цілі

У заяві ізраїльського військового відомства зазначається, що ЦАХАЛ продовжує оперативну наземну діяльність у південній частині Лівану, та працює "над демонтажем об'єктів терористичної інфраструктури "Хезболли", усуненням терористів і конфіскацією виявленої зброї".

Ізраїльська сторона інформує, що під час кількох різних боїв військові знищили бойовиків "у ближньому зіткненні".

Так, у ЦАХАЛ розповіли, що вдалося ліквідувати "понад 65 терористів "Хезболли" на півдні Лівану".

"А також (військові ЦАХАЛу) завдали ударів по десятках терористичних цілей "Хезболли", включаючи осередки терористів, пускові установки, спрямовані проти ізраїльських цивільних осіб, і об’єкти терористичної інфраструктури", - йдеться в заяві ізраїльської армії.

Ізраїльські військові під час операції в Лівані (фото: IDFANC.activetrail.biz)