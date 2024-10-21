ЦАХАЛ атаковала банк "Хезболлы", террористы выпустили по Израилю сотни ракет

Израильские военные нанесли удары по филиалам связанной с группировкой "Хезболла" финансовой ассоциации "Аль-Кард Аль-Хасан". Военные предупредили, что атакуют квази-банк и обвинили его в финансировании операций террористов.

Официальное Национальное информационное агентство Ливана сообщило об одиннадцати ударах по южным пригородам Бейрута, большинство которых были нацелены на "Аль-Кард Аль-Хассан".

Издание NNA сообщило, что один удар пришелся на территорию аэропорта Бейрута. Корреспондент AFP сообщил, что "коммерческие самолеты все еще пролетали мимо облака дыма в этом районе после того, как приземлились в аэропорту на юге ливанской столицы". На видеозаписях видно, что аэропорт работает в штатном режиме.

NNA также сообщает об ударах, направленных против ассоциации в Гермеле, Рияке и Баальбеке в регионе долины Бекаа на востоке Ливана, примерно в 100 километрах от израильской границы.

Удар по Баальбеку пришелся на коммерческий рынок, в котором располагалось здание, которое ранее использовала ассоциация "Аль-Кард Аль-Хассан".

Тем временем по данным ЦАХАЛ, в течение воскресенья, 20 октября, террористы "Хезболла" выпустили из Ливана по территории Израиля около 200 снарядов.