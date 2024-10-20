США закликали Ізраїль зменшити кількість обстрілів Бейруту

Сполучені Штати хотіли б, щоб Ізраїль зменшив кількість своїх ударів по столиці Лівану Бейруту та його околицях через занадто велику кількість жертв серед цивільного населення.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми хотіли б, щоб Ізраїль зменшив кількість ударів, які він завдає, особливо в Бейруті та навколо нього. І ми хотіли б, щоб ситуація перейшла до переговорів, які дозволять цивільному населенню по обидва боки кордону повернутися до своїх домівок", - сказав очільник Пентагону на оборонній зустрічі G7 в італійському Неаполі.

Удари по миротворцях ООН

Остін також повідомив, що звернувся до свого ізраїльського колеги Йоава Галанта з приводу повідомлень про напади Ізраїлю на позиції миротворчої місії ООН в Лівані.

Місія ООН, відома як Тимчасові сили ООН у Лівані (UNIFIL), заявила в п'ятницю, що за останні дні зазнала кількох "навмисних" атак з боку ізраїльських сил, а зусилля з надання допомоги цивільному населенню в селах у зоні бойових дій, були ускладнені ізраїльськими обстрілами.

"Він (Галант) запевнив мене, що ані він, ані його сили не мають наміру атакувати сили UNIFIL. Знову ж таки, я продовжую наголошувати на тому, наскільки важливо, щоб ці сили не піддавалися атакам", - сказав Остін.

В конфіденційному листі Остіна і держсекретаря Ентоні Блінкена до ізраїльських офіційних осіб минулого тижня містилася вимога вжити конкретних заходів для вирішення гуманітарної ситуації в Секторі Газа, що погіршується, або ж зіткнутися з можливими обмеженнями американської військової допомоги.

Остін відмовився обговорювати цього листа, але зазначив, що США спостерігають "різке скорочення обсягів допомоги, що надходить".

"Тому нам слід повернути цю криву в інший бік", - сказав Остін.

Відповідаючи на запитання, чи змінилося щось за останні дні, він сказав, що "бачив, що робиться для того, щоб отримати більше допомоги".

Обстріл "Хезболли" і помста Ізраїлю

В суботу, 19 жовтня, армія Ізраїлю завдала потужних ударів по кількох об'єктах у південних передмістях Бейруту. В ЦАХАЛ заявили, що вдарили по об'єктах озброєння, що належать ліванському збройному угрупованню "Хезболла".

Удар стався у відповідь на обстріл ліванськими бойовиками півночі Ізраїлю. Речник заявив, що безпілотник начебто був запущений по дачі прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Глави уряду в той час там не було, і не відразу стало зрозуміло, чи влучив дрон у будівлю. Однак він описав це як замах на вбивство з боку "іранської маріонетки Хезболли" і назвав це "серйозною помилкою", адже Ізраїль готується відповісти на ракетний обстріл з боку Ірану на початку цього місяця.

Раніше в суботу внаслідок ізраїльського удару, загинули дві людини, що їхали по головній автомагістралі Лівану біля міста Джунія, де більшість населення становлять християни. Ще один удар забрав життя щонайменше чотирьох людей у ліванській долині Бекаа. Один із них був мером сусіднього міста, - другим мером, який загинув цього тижня.

Офіційні особи, дипломати та інші джерела стверджують, що з наближенням виборів у США, Ізраїль прагне використати посилені військові операції, щоб захистити свої кордони і не дати своїм суперникам можливості перегрупуватися.