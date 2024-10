Ізраїльська армія знайшла "найсучаснішу" російську зброю на базах "Хезболли", - Нетаньягу

Глава ізраїльського уряду у розмові зі ЗМІ наголосив, що згідно з резолюцією Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) від 2006 року, лише ліванській армії дозволено мати зброю в районі на південь від ключової для країни річки Літані.

"Однак у цьому районі "Хезболла" вирила сотні тунелів і схованок, де ми щойно знайшли велику кількість найсучаснішої російської зброї", - сказав Нетаньягу.

Він додав, що нова громадянська війна в Лівані "була б трагедією".

"Звичайно, наша мета не провокувати. Ізраїль не має наміру втручатися у внутрішні справи Лівану", - запевнив ізраїльський прем'єр у розмові з газетою Le Figaro, говорячи про операцію ЦАХАЛ у Лівані.

За словами Нетаньягу, єдина мета ізраїльської сторони, це "дозволити нашим громадянам, які живуть уздовж кордону з Ліваном, повернутися додому та почуватися в безпеці".

Зазначимо, що ізраїльський прем'єр не уточнив в даному інтерв'ю, які саме зразки російської зброї були виявлені Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у тунелях "Хезболли" в Лівані.

Разом з тим 16 жовтня ізраїльське військове командування оприлюднило кадри зі складом зброї, розташованим у цивільному житловому будинку на півдні Лівану.