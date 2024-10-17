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Ізраїльська армія знайшла "найсучаснішу" російську зброю на базах "Хезболли", - Нетаньягу

Четвер 17 жовтня 2024 00:53
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Ізраїльська армія знайшла "найсучаснішу" російську зброю на базах "Хезболли", - Нетаньягу Фото: Беньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Ізраїльські військові виявили під час обшуків на базах бойовиків організації "Хезболла" на півдні Лівану російську зброю. Знайдене озброєння є "найсучаснішим".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем’єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньягу французькій газеті Le Figaro.

Глава ізраїльського уряду у розмові зі ЗМІ наголосив, що згідно з резолюцією Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) від 2006 року, лише ліванській армії дозволено мати зброю в районі на південь від ключової для країни річки Літані.

"Однак у цьому районі "Хезболла" вирила сотні тунелів і схованок, де ми щойно знайшли велику кількість найсучаснішої російської зброї", - сказав Нетаньягу.

Він додав, що нова громадянська війна в Лівані "була б трагедією".

"Звичайно, наша мета не провокувати. Ізраїль не має наміру втручатися у внутрішні справи Лівану", - запевнив ізраїльський прем'єр у розмові з газетою Le Figaro, говорячи про операцію ЦАХАЛ у Лівані.

За словами Нетаньягу, єдина мета ізраїльської сторони, це "дозволити нашим громадянам, які живуть уздовж кордону з Ліваном, повернутися додому та почуватися в безпеці".

Про яку зброю йдеться

Зазначимо, що ізраїльський прем'єр не уточнив в даному інтерв'ю, які саме зразки російської зброї були виявлені Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у тунелях "Хезболли" в Лівані.

Разом з тим 16 жовтня ізраїльське військове командування оприлюднило кадри зі складом зброї, розташованим у цивільному житловому будинку на півдні Лівану.

Також у ЦАХАЛ показали фото знайденої під час рейду зброї

Виявлена у тунелях бойовиків "Хезболли" в Лівані зброя (фото: t.me/idfofficial)

Додамо, також на оприлюднених кадрах знайденої у "Хезболли" російської зброї можна побачити, зокрема, ПТРК "Корнет", ПЗРК "Ігла". Вказана на них дата виробництва - з 2018 по 2021 рік.

Ізраїльська армія знайшла &quot;найсучаснішу&quot; російську зброю на базах &quot;Хезболли&quot;, - Нетаньягу

Російська зброя, виявлена в тунелях бойовиків "Хезболли" (фото: israel-alma.org)

Нагадаємо, у ніч проти 1 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію на півдні Лівану. У ЦАХАЛ заявили, що сухопутні сили діють за підтримки авіації та артилерії, завдаючи ударів по військових об'єктах організації "Хезболла" у цій країні.

Детальніше про ізраїльську операцію в Лівані - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Додамо також, у вересні західні ЗМІ повідомляли, що ракети "Яхонт" (П-800 "Онікс"), які раніше РФ постачала "Хезболлі", Кремль збирається передати і єменським бойовикам.

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Нетаньяху Ізраїль Хезболла
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