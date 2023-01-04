UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Трюдо - Зеленському: Допомога Україні від Канади не припиниться

Фото: Трюдо запевнив Зеленського, що допомога Україні від Канади не припиниться (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Олег Васьків

Джастін Трюдо під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським 3 січня запевнив, що Канада продовжить підтримувати Україну в боротьбі з агресією РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіс глави канадського уряду.

"Прем'єр-міністр підтвердив рішучість Канади й надалі надавати гуманітарну, військову, фінансову та іншу допомогу народу України протягом усього необхідного часу, аби уберегти його вільне, демократичне та безпечне майбутнє", - вказали у канцелярії.

Водночас зазначили, що Трюдо та Зеленський обговорили останні події на полі бою та засудили обстріли, до яких вдається Росія.

Глава канадського уряду також передав найтепліші побажання українцям, які готуються відзначати православне Різдво попри удари ворога по критичній інфраструктурі, та висловив сподівання, що 2023 рік принесе Україні стійкий мир.

Нагадаємо, в грудні українські прикордонники отримали від Канади броньовані автомобілі Roshel.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийКанадаДжастін Трюдо