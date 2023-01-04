Трюдо - Зеленскому: Помощь Украине от Канады не прекратится

Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским 3 января заверил, что Канада продолжит поддерживать Украину в борьбе с агрессией РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офис главы канадского правительства .

"Премьер-министр подтвердил решимость Канады и дальше оказывать гуманитарную, военную, финансовую и другую помощь народу Украины в течение всего необходимого времени, чтобы уберечь его свободное, демократическое и безопасное будущее", - указали в канцелярии.

В то же время отметили, что Трюдо и Зеленский обсудили последние события на поле боя и осудили обстрелы, к которым прибегает Россия.

Глава канадского правительства также передал самые теплые пожелания украинцам, которые готовятся отмечать православное Рождество, несмотря на удары врага по критической инфраструктуре, и выразил надежду, что 2023 год принесет Украине устойчивый мир.