Українські військові отримали нові броньовики від Канади

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

"Новорічний тест-драйв: чернігівські прикордонники отримали канадські бойові броньовані автомобілі марки Roshel. Тепер вони допомагають нести службу на північному кордоні", - розповіли у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фінляндія надіслала в Україну розподільні трансформатори для відновлення енергетичного сектору України.

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