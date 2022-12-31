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Українські військові отримали нові броньовики від Канади

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Субота 31 грудня 2022 13:30
Українські військові отримали нові броньовики від Канади Фото: українські військові отримали нові броньовики від Канади (ДПСУ)
Автор: Руслан Гаращенко

Канада передала українським прикордонникам бойові броньовані автомобілі Roshel.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Новорічний тест-драйв: чернігівські прикордонники отримали канадські бойові броньовані автомобілі марки Roshel. Тепер вони допомагають нести службу на північному кордоні", - розповіли у Держприкордонслужбі.

Фото: автомобілі Roshel, передані прикордонникам України (t.me/DPSUkr)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фінляндія надіслала в Україну розподільні трансформатори для відновлення енергетичного сектору України.

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