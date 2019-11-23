ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трюдо заявил, что слишком долго скрывалось существование Голодомора

Новости » В мире     23.11.2019 - 23:10
Трюдо заявил, что слишком долго скрывалось существование Голодомора
Фото: памятник жертвам Голодомора в Украине (president_gov_ua)

Слишком много лет виновники Голодомора отрицали его существование, заявил Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал соотечественников почтить память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Об этом говорится в заявлении Трюдо, обнародованном на сайте канадского правительства.

Канадский премьер назвал Голодомор геноцидом, направленным сломить волю украинцев.

"Сегодня мы вспоминаем миллионы невинных людей в Украине, которые пострадали и погибли во время Голодомора.С 1932 по 1933 год тоталитарный советский режим начал кампанию мора голодом по всей Украине. Миллионы людей погибли, многие другие были арестованы, депортированы или казнены в результате геноцида, призванного сломать их волю", - отметил Трюдо.

По его словам, несмотря на эти ужасы, украинцы защищали собственный язык, культуру, самобытность, а в 1991 году, после десятилетий советской власти и угнетения, они обрели независимость.

"В течение очень многих лет виновники Голодомора отрицали его существование и скрывали эти невероятные страдания от международного сообщества. Каждый из нас должен гарантировать, что их истории никогда не будут стерты. Только помня о потерянных женщинах, мужчинах и детях мы можем предотвратить будущие злодеяния и защищать права человека, где бы они не находились под угрозой", - заявил премьер Канады.

Он призвал всех канадцев почтить память жертв Голодомора и отметил, что канадцы украинского происхождения "делают наши общины богаче и сильнее".

В завершение Трюдо заявил, что "сегодня и ежедневно" Канада твердо поддерживает украинский народ и правительство Украины.

В субботу, 23 ноября, в Украине почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов - акт геноцида украинского народа, организованный руководством коммунистической партии и правительством СССР путем создания искусственного массового голода. Убийство голодом происходило в Украине и на Кубани.

Как сообщало РБК-Украина, посол Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор ранее также выразил поддержку нашей стране и почтил память жертв Голодомора 1932-1933 годов. Тейлор подчеркнул, что Штаты помнят о геноциде, осуществленном советской властью. Они никогда не забудут о преступлении, совершенном против человечества.

Голодомор глубоко травмировал Украину и всю Европу, - посольство Франции В Киеве проходят мероприятия ко Дню памяти жертв голодоморов
Новости Украины КанадагеноцидГолодоморДжастин Трюдо
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь