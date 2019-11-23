Сегодня в Украине чествуют память жертв Голодомора

Фото: памятник жертвам Голодомора в Украине (president_gov_ua)

На протяжении десятилетий массовое убийство людей искусственным голодом преднамеренно замалчивалось советской властью

Сегодня в Украине чтят память жертв Голодомора. Об этом сообщает РБК-Украина.

Голодомор 1932-1933 годов - акт геноцида украинского народа, организованный руководством коммунистической партии и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Убийство голодом происходило в Украине и на Кубани как до 1933 г., так и в 1932 году. Разница заключается лишь в масштабах преступления.

Голодомор вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства Советского Союза и Украинской ССР во главе со Сталиным, рассчитанными на подавление украинского национально-освободительного движения и физического уничтожения части украинских крестьян.

Спланированная конфискация урожая зерновых и всех других продуктов питания у крестьян представителями советской власти на протяжении Голодомора 1932-33 годов непосредственно привела к убийству крестьян голодом в миллионных масштабах, при этом советская власть имела значительные запасы зерна в резервах и осуществляла его экспорт за границу во время Голодомора, запрещала и блокировала выезд голодающих за пределы Украинской ССР, отказывалась принимать помощь для голодающих из-за границы

На протяжении десятилетий массовое убийство людей искусственным голодом не только преднамеренно замалчивалось советской властью, но и вообще запрещалось о нем где вспоминать.

Традиционно в этот день граждане посещают поминальное богослужение и возлагают символические горшочки с зерном и свечами к памятники жертвам голодоморов в Украине. В церемониальных мероприятиях у Мемориального знака "Свеча памяти" в Киеве также принимают участие первые лица государства, руководители иностранных государств, парламентов и международных организаций, правительственные чиновники из разных стран, дипломаты, представители религиозных конфессий, региональные делегации, общественные и культурные деятели, свидетели Великого Голода.

Введен согласно указу президента Украины Леонида Кучмы № 1310/98 от 26 ноября 1998 года как "День памяти жертв голодоморов". Указом Кучмы № 1181/2000 от 31 октября 2000 года устанавливалась название "День памяти жертв голодомора и политических репрессий".

Указом Кучмы № 797/2004 от 15 июля 2004 года устанавливалась название "День памяти жертв голодоморов и политических репрессий".

Указом президента Виктора Ющенко № 431/2007 от 21 мая 2007 называется "День памяти жертв голодоморов".

Напомним, в конце апреля на сайте Бундестага была петиция о признании Голодомора геноцидом украинского народа. В конце мая петиция набрала необходимое количество голосов - более 50 тыс.