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Трюдо заявив, що занадто довго існування Голодомору приховувалося

Новини » В світі     23.11.2019 - 23:10
Трюдо заявив, що занадто довго існування Голодомору приховувалося
Фото: пам'ятник жертвам Голодомору в Україні (president.gov.ua)

Занадто багато років винуватці Голодомору заперечували його існування, заявив Трюдо

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав співвітчизників вшанувати пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Про це йдеться у заяві Трюдо, оприлюдненій на сайті канадського уряду.

Канадський прем'єр назвав Голодомор геноцидом, спрямованим зламати волю українців.

"Сьогодні ми згадуємо мільйони невинних людей в Україні, які постраждали і загинули під час Голодомору. З 1932 по 1933 рік тоталітарний радянський режим розгорнув голодну кампанію по всій Україні. Мільйони людей загинули, а безліч інших були заарештовані, депортовані або страчені в результаті геноциду, спрямованого на те, щоб зламати їхню волю", - заявив прем'єр Канади.

За його словами, незважаючи на ці жахіття, українці захищали власну мову, культуру, самобутність, а в 1991 році, після десятиліть радянської влади і пригноблення, вони здобули незалежність.

"Протягом дуже багатьох років винуватці Голодомору заперечували його існування і приховували ці неймовірні страждання від міжнародного співтовариства. Кожен з нас повинен гарантувати, що їх історії ніколи не будуть стерті. Тільки пам'ятаючи про втрачених жінок, чоловіків і дітей, ми можемо запобігти майбутнім злодіяння і захищати права людини, де б вони не були під загрозою", - додав Трюдо.

Він закликав усіх канадців вшанувати пам'ять жертв Голодомору і зазначив, що канадцы украънського походження "роблять наші громади багатшими і сильнішими".

На завершення Трюдо заявив, що "сьогодні і щодня" Канада твердо підтримує український народ та уряд України.

У суботу, 23 листопада, в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років - акт геноциду українського народу, організований керівництвом комуністичної партії і урядом СРСР шляхом створення штучного масового голоду. Вбивство голодом відбувалося в Україні й на Кубані.

Як повідомляло РБК-Україна, посол Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Тейлор раніше також висловив підтримку нашій країні і вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років. Тейлор підкреслив, що Штати пам'ятає про геноцид, здійснений радянською владою. Вони ніколи не забудуть про злочин, скоєний проти людства.

Голодомор глибоко травмував Україну і всю Європу, - посольство Франції У Києві проходять заходи до Дня пам'яті жертв голодоморів
Новини України КанадагеноцидГолодоморДжастин Трюдо
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