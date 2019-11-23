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Посольство США почтило память жертв Голодомора

Новости » Общество     23.11.2019 - 11:22
Посольство США почтило память жертв Голодомора
Фото: посольство США (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

По словам американского посла, США помнят о геноциде украинского народа, осуществленном советской властью

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор выразил поддержку нашей стране и почтил память жертв Голодомора 1932-1933 годов. Соответствующее видеообращение посла США опубликовано в Twitter диппредставительства.

Тейлор подчеркнул, что Штаты помнят о геноциде, осуществленном советской властью. Они никогда не забудут о преступлении, совершенном против человечества.

"Мы вместе с народом Украины с грустью вспоминаем всех, кто потерял жизнь во время трагического периода Голодомора 1932-1933 годов", - отметил посол.

Напомним, в субботу, 23 ноября, в Украине чтят память жертв Голодомора. Голодомор 1932-1933 годов - акт геноцида украинского народа, организованный руководством коммунистической партии и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Убийство голодом происходило в Украине и на Кубани как до 1933 г., так и в 1932 году.

Как писало РБК-Украина, в день памяти жертв Голодомора 1932-33 годов, который в этом году выпадает на 23 ноября, 73% украинцев намерены зажечь свечу в память о погибших от голода, о чем свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг". По данным опроса, 20% респондентов сказали, что не будут зажигать свечу. По сравнению с прошлым годом (68%) количество тех, кто намерен зажечь свечу, несколько возросло.

Сегодня в Украине чествуют память жертв Голодомора Три четверти украинцев зажгут свечу в день памяти жертв Голодомора
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиГолодомор
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