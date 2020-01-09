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Трюдо заявил, что Иран случайно сбил украинский самолет

Новости » Политика     09.01.2020 - 21:54
Трюдо заявил, что Иран случайно сбил украинский самолет
Фото: Джастин Трюдо (bundesregierung.de)

По его словам, самолет могли сбить случайно

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у него есть разведывательные данные из нескольких источников о том, что Иран случайно сбил украинский самолет под Тегераном. Об этом сообщает CNN.

По его словам, самолет могли сбить случайно.

"Возможно, это было непреднамеренно", - сказал сегодня Трюдо, добавив, что в расследовании должны участвовать международные партнеры.

Напомним, Newsweek со ссылкой на свои источники сообщало, что самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит зенитной ракетной системой Ирана. Самолет был сбит созданным в России зенитно-ракетным комплексом Tор-M1, известного НАТО как Gauntlet.

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что техническая неисправность не является причиной крушения украинского самолета в Иране.

Кроме того, представители европейской службы безопасности заявили, что информация о том, что украинский самолет был сбит в Иране по ошибке, "заслуживает доверия".

При этом глава иранской Организации гражданской авиации Али Абедзаде заявил о несостоятельности версии о том, что потерпевший крушение под Тегераном украинский самолет был сбит.

Опубликовано видео возможного попадания ракеты в самолет МАУ В Иране отвергают версию о том, что украинский самолет сбили системами ПВО
Новости Украины ИранДжастин Трюдо
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