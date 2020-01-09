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Самолет МАУ мог быть сбит зенитной ракетной системой Ирана, - Newsweek

Новости » Происшествия     09.01.2020 - 18:59
Самолет МАУ мог быть сбит зенитной ракетной системой Ирана, - Newsweek
Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/CGTNOfficial)

СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что инцидент, скорее всего, произошел случайно

Представитель Пентагона, сотрудник американской разведки и сотрудник иракской разведки сообщили о том, что самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ) был сбит зенитной ракетной системой Ирана. Об этом сообщает Newsweek.

Сообщается, что украинский самолет, следовавший из международного аэропорта Тегерана Имама Хомейни в международный аэропорт Борисполь, прекратил передачу данных в среду спустя несколько минут после взлета и вскоре после того, как Иран запустил ракеты по военных базах, где размещались американские и союзные войска.

Издание пишет, что самолет был сбит созданным в России зенитно-ракетным комплексом Tор-M1, известного НАТО как Gauntlet.

Кроме того, два чиновника Пентагона считают, что инцидент произошел случайно. В частности, противовоздушная оборона Ирана, вероятно, была активна после ракетного обстрела страны.

Кроме того, информацию о наличии данных у Пентагона о том, что украинский самолет был сбит, подтверждает агентство CBS.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал теракт, столкновение с другим летающим объектом, взрыв двигателя и поражения самолета российской зенитной ракетой ЗРК главными версиями авиакатастрофы в Иране.

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