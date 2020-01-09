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Трюдо заявив, що Іран випадково збив український літак

Новини » Політика     09.01.2020 - 21:54
Трюдо заявив, що Іран випадково збив український літак
Фото: Джастін Трюдо (bundesregierung.de)

За його словами, літак могли збити випадково

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що у нього є розвідувальні дані з декількох джерел про те, що Іран випадково збив український літак під Тегераном. Про це повідомляє CNN.

За його словами, літак могли збити випадково.

"Можливо, це було ненавмисно", - сказав сьогодні Трюдо, додавши, що в розслідуванні повинні брати участь міжнародні партнери.

Нагадаємо, Newsweek з посиланням на свої джерела повідомляло, що літак "Міжнародних авіаліній України" був збитий зенітною ракетною системою Ірану. Літак був збитий створеним в Росії зенітно-ракетним комплексом Tор-M1, відомого НАТО як Gauntlet.

Президент США Дональд Трамп висловив думку, що технічна несправність не є причиною катастрофи українського літака в Ірані.

Крім того, представники європейської служби безпеки заявили, що інформація про те, що український літак був збитий в Ірані помилково, "заслуговує довіри".

При цьому глава іранської Організації цивільної авіації Алі Абедзаде заявив про неспроможність версії про те, що зазнав катастрофи під Тегераном український літак був збитий.

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Новини України ІранДжастин Трюдо
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