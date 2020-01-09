В Иране отвергают версию о том, что украинский самолет сбили системами ПВО

Фото: крушение самолета в Иране (Getty Images)

Глава иранской Организации гражданской авиации Али Абедзаде заявил о несостоятельности версии

Глава иранской Организации гражданской авиации Али Абедзаде заявил о несостоятельности версии о том, что потерпевший крушение под Тегераном украинский самолет был сбит. Об этом сообщает Reuters.

"С научной точки зрения невозможно, чтобы ракета сбила украинский самолет, эти слухи нелогичны", - сказал он.

Напомним, Newsweek со ссылкой на свои источники сообщало, что самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит зенитной ракетной системой Ирана. Самолет был сбит созданным в России зенитно-ракетным комплексом Tор-M1, известного НАТО как Gauntlet.

Два чиновника Пентагона сказали изданию, что инцидент произошел случайно. В частности, противовоздушная оборона Ирана, вероятно, была активна после ракетного обстрела страны. Кроме того, информацию о наличии данных у Пентагона о том, что украинский самолет был сбит, подтверждает агентство CBS.

Кроме того, президент США Дональд Трамп выразил мнение, что техническая неисправность не является причиной крушения украинского самолета в Иране.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал теракт, столкновение с другим летающим объектом, взрыв двигателя и поражения самолета российской зенитной ракетой ЗРК главными версиями авиакатастрофы в Иране.