Трюдо: Украина может рассчитывать на помощь Канады в расследовании авиакатастрофы

Фото: Джастин Трюдо (bundesregierung.de)

Зеленский и Трюдо провели телефонный разговор

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Украина может рассчитывать на любую помощь его страны в проведении расследования крушения украинского самолета в Иране. Об этом он сказал во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Канады во время катастрофы украинского самолета в Иране. Также президент заверил, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании трагедии и установлении истины.

Председатель правительства Канады со своей стороны выразил соболезнования Зеленскому в связи с гибелью в авиакатастрофе украинских граждан и отметил, что Украина может рассчитывать на любую помощь Канады в проведении расследования.

Напомним, Джастин Трюдо и президент США Дональд Трамп обсудили авиакатастрофу в Иране. Трамп и Трюдо также обменялись мнениями относительно ситуации в Ираке и последующих шагах по Иране.

Американский и канадский лидеры договорились поддерживать связь и продолжать работать вместе с другими членами международного сообщества для продвижения безопасности и стабильности в регионе.