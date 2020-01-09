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Иран заявил о потере части данных из черных ящиков самолета МАУ

Новости » Происшествия     09.01.2020 - 09:28
Иран заявил о потере части данных из черных ящиков самолета МАУ
Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/CGTNOfficial)

В отчете говорится о повреждении двух найденных бортовых самописцев

Иранские следователи заявили о потере части данных из черных ящиков самолета МАУ, который разбился в Иране. Об этом говорится в предыдущем отчете об аварии Управления гражданской авиации Ирана.

В отчете говорится о повреждении двух найденных бортовых самописцев, которые содержат технические данные самолета и записи переговоров из кабины.

Ранее сообщалось, что расшифровка данных бортовых самописцев украинского самолета Boeing 737, который разбился в Тегеране, пройдет в Иране уполномоченными организациями.

РБК-Украина писало, чо Иран не передаст черные ящики украинского самолета, который разбился около Тегерана, компании Boeing.

Самолет МАУ, разбившегося в Иране в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт, следует из предварительного отчета Организации гражданской авиации Ирана.

Напомним, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, выполнял рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.

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